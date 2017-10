A caminho dos EUA, Nate ganha força e se torna furacão

A tempestade tropical Nate ganhou força neste sábado e se tornou furacão à medida que continua se movendo rapidamente sobre o centro do Golfo do México depois de passar pela América Central e causar ao menos 21 mortes. De acordo com meteorologistas, o furacão pode chegar à Costa do Golfo dos EUA durante este fim de semana.

Autoridades dos estados de Louisiana e do Mississippi, nos EUA, declararam estado de emergência e Louisiana ordenou que algumas pessoas deixassem as áreas costeiras e ilhas antes da chegada do furacão, prevista para esta noite ou início de domingo. Pessoas também foram retiradas de algumas plataformas de petróleo offshore no Golfo.

O governo do Mississippi disse que disponibilizará 11 abrigos para as pessoas que deixarem suas casas, com ônibus disponíveis para aqueles que não podem dirigir.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA alertou que Nate poderia aumentar os níveis do mar entre 1,2 a 2,1 metros em Morgan City, Louisiana, até o Alabama, na fronteira da Flórida. O furacão, que até então era tempestade tropical, causou grandes inundações em grande parte da América Central.

A tempestade registrou ventos máximos sustentados de 80 km/h e já era esperada que se fortalecesse sobre o Golfo do México, atingindo a costa do Golfo dos Estados Unidos perto de Nova Orleans no final de sábado, de acordo com a atualização do CDT.

A tempestade está localizada a cerca de 555,2 quilômetros ao sul-sudeste da foz do

rio Mississippi e move-se para o norte a 35 km/h. Fonte: Associated Press

