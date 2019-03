9º Grupamento Logístico convida a população para Solenidade

No dia 5 de abril, ás 10 horas da manhã acontecerá a "Solenidade Alusiva do 5º Aniversário do Comando Logístico", e o 9º Grupamento Logístico convida a todos para participar do evento.

O Comando do 9º Grupamento Logístico, fica localizado na Av. Duque de Caxias, 1127, Amambai.

O Comando ressalta a importância de contar com a presença de todos.

Serviço:

Data: 5 de abril

Horário: 10 horas da manhã

Local: 9º Grupamento Logístico, fica localizado na Av. Duque de Caxias, 1127, Amambai

Traje: Militares - 9º B2 ou correspondente / Civis - Esporte