9º Batalhão da Polícia Militar de Campo Grande tem novo comandante

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (PMMS) realizou nesta sexta-feira (19.1), a solenidade de troca de comando do 9º Batalhão de Polícia Militar, que passou a ser comandado pelo tenente-coronel Renato Anjos Garnes, que substituiu o coronel Wilson Sérgio Monari. O evento contou com as presenças do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, além de diversas autoridades civis e militares.

O 9º BPM foi criado em 08 de julho de 2002, sendo a organização responsável pelo policiamento ostensivo, preventivo e de combate ao crime nas regiões urbanas do prosa e segredo da cidade de Campo Grande, atendendo também a população dos municípios de Bandeirantes, Corguinho, Rochedo e Jaraguari.

Em sua fala, o secretário agradeceu o coronel Monari pelo trabalho desenvolvido neste período em que esteve no comando da unidade, e desejou boa sorte ao tenente-coronel Renato Anjos Garnes, nesta missão de dar continuidade e aperfeiçoar cada vez mais as ações desenvolvidas pelo 9º Batalhão.

Para Antonio Carlos Videira a grande missão neste ano é superar os resultados do ano de 2017 que foram positivos, na comparação com 2016, principalmente em relação aos crimes contra a vida. Os roubos seguidos de morte, por exemplo, tiveram queda de 41 para 22 casos. A Sejusp também registrou queda em homicídios dolosos (-9%), feminicídios (-21%), homicídios culposos (-43%) e homicídios culposos no trânsito (-10%).

“Já estamos estudando algumas medidas que deverão ser adotadas para atingirmos a nossa meta, como a criação de novas unidades para que possamos ter eficiência no policiamento, redução de custos e excelência no trabalho”, pontuou o dirigente da Sejusp.

O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, elogiou o empenho do coronel Monari no comando do 9º Batalhão e parabenizou o coronel Renato pela nova missão enfatizando a necessidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela unidade, principalmente em relação à parceria entre a comunidade e a Polícia Militar.

Em seu discurso, o coronel Wilson Sérgio Monari agradeceu o apoio que recebeu dos integrantes do 9º BPM, bem como de autoridades civis e militares que de alguma forma contribuíram com o trabalho da unidade e, principalmente, pela parceria desenvolvida com a sociedade civil, através da filosofia de policiamento comunitário. “Se atingimos bons resultados foi graças a parceria e comprometimento da tropa, que não mediram esforços para que atingíssemos resultados importantes como a redução dos índices de roubo, furto e dos crimes contra a vida”, destacou Morari que agora é comandante do Comando Metropolitano (CPM) .

Sobre o novo comandante

O tenente-coronel Renato Anjos Garnes que assumiu o 9º Batalhão da Polícia Militar ingressou na PMMS no ano de 1997, atualmente ocupava a função de assistente do subcomandante-geral. Entre outras atribuições que desempenhou ao longo de sua carreira, o oficial ocupou as funções de chefe da Seção de Operações da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar da cidade de Corumbá, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar Ambiental da cidade de Bonito, comandante da Polícia Militar Ambiental de Dourados, subcomandante do 15° Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) e assessor militar da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar.