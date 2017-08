9ª edição da Feira Expo Paraguai Brasil será realizada de 23 a 25 de outubro

Durante encontro realizado nesta terça-feira (22), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o embaixador do Brasil no Paraguai, Carlos Alberto Simas Magalhães, apresentou aos empresários de Mato Grosso do Sul as vantagens de participar da 9ª edição da Feira Expo Paraguai Brasil, que será realizada de 23 a 25 de outubro, em Assunção, capital do país vizinho.

Segundo Carlos Magalhães, a Expo Paraguai Brasil é uma vitrine para o Brasil e Mato Grosso do Sul só tem a ganhar com a participação no evento. “Penso que é uma oportunidade de mostrar a pujança do Estado, como também de fazer bons negócios”, afirmou.

Já o presidente da Fiems, Sérgio Longen, agradeceu a presença do embaixador na Casa da Indústria e destacou que os empresários do Estado sabem da visibilidade proporcionada pelo Feira. “É para nós um grande orgulho receber o embaixador aqui. Temos alguns trabalhos que envolvem o setor empresarial brasileiro e precisamos da sua proteção dentro do Paraguai. O senhor, que é o nosso representante no país vizinho, pode nos dar ajuda necessária para que consigamos comercializar na região”, declarou.

O vice-presidente da Câmara Brasil Paraguai e coordenador-geral da Expo Paraguai Brasil 2017, Junio Dantas, apresentou um vídeo sobre as potencialidades do país vizinho e explicou as vantagens que o evento proporciona aos empresários brasileiros. “A feira começou bem pequena, com 300 participantes, foi crescendo ao longo dos anos e hoje estamos na nossa 9ªedição. Só no ano passado, o evento recebeu 1.475 empresários e durante a rodada de negócios, foram realizadas 700 reuniões, com 20% dos negócios fechados, gerando uma movimentação de US$ 16,4 milhões. Então é uma excelente oportunidade de negócios”, detalhou.

Presente no almoço, o empresário Luclécio Festa, da Eco Máquinas, garantiu a presença na Feira. “Já morei no Paraguai e participei de alguns eventos no país vizinho e com certeza estaremos na Expo Paraguai Brasil”, disse.

