99,45% dos servidores estaduais realizaram o preenchimento do PGDI

Encerrada em 04 de junho, a primeira fase do ciclo de Avaliação de Desempenho Individual (ADI), que consiste no preenchimento e validação do Plano de Gestão de Desempenho Individual (PGDI), atingiu 99,45% de adesão dos servidores estaduais.

Esse percentual leva em consideração os 10.753 servidores estaduais que estavam aptos a realizarem o preenchimento do PGDI e, deste total, apenas 59 servidores não elaboraram o plano dentro do prazo.

Em 2020, devido à pandemia de Coronavírus e ao elevado número de servidores de algumas secretarias, houve um reajuste no cronograma de entrega de três unidades, entretanto, segundo a responsável pelo programa Gestão por Competência, Nayara Nascimento, a realização desta etapa inicial foi fundamental no âmbito da gestão pública durante este período.

“Como a rotina de trabalho sofreu alterações e muitos servidores passaram a atuar em home office, o preenchimento do PGDI permitiu que o servidor que esteja em teletrabalho tivesse a relação das suas atividades diárias, fosse mais assertivo e continuasse contribuindo para que as metas do seu setor fossem alcançadas”, ponderou Nayara.

A próxima etapa, conforme o cronograma do ciclo 2020, é a fase de acompanhamento prevista para o período de 1º a 30 de agosto, onde serão promovidos encontros entre o servidor e o gestor para que juntos analisem as entregas planejadas no início do programa, as dificuldades, avanços e expectativas de resultados.