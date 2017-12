99 promove debate para aumentar segurança das mulheres

A 99, principal startup nacional de mobilidade urbana, realizou nesta semana em São Paulo o evento “Vamos Ouvir”, para debater a segurança das mulheres no aplicativo e aprimorar a qualidade do serviço. - Divulgação

A 99, principal startup nacional de mobilidade urbana, realizou nesta semana em São Paulo o evento “Vamos Ouvir”, para debater a segurança das mulheres no aplicativo e aprimorar a qualidade do serviço. O simpósio foi transmitido ao vivo para os Centros de Atendimento e Treinamento do app em todo o país. “É importante falarmos sobre o assunto para jogar luz num problema grave que até pouco tempo atrás era menosprezado”, disse a pesquisadora Cristina Neme, consultora de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma das participantes da discussão. “Conhecer e discutir a violência contra a mulher é o primeiro passo para resolvê-la.”

Além de Cristina, que apresentou os dados da pesquisa “Visível e Invisível”, mostrando que 66% dos brasileiros já presenciaram uma mulher sendo agredida verbalmente ou fisicamente no ano passado, o evento contou com a presença da investigadora Amanda Oliveira, da Divisão Antissequestro (DAS) da polícia paulista, além das motoristas do aplicativo Ana Paula de Oliveira e Vanessa Correa. A mediação foi feita pela diretora de Comunicação da 99, Daniela Bertocchi. Cerca de 150 convidados compareceram ao debate, que aconteceu na sede da empresa.

Com a iniciativa, a 99 visa aumentar ainda mais a proteção das mulheres durante as corridas, uma das prioridades da equipe de segurança do app. Formado por mais de 30 pessoas, incluindo ex-militares, engenheiros de dados e até psicólogos, o time funciona 24 horas por dia, sete dias por semana para garantir a proteção dos usuários da plataforma. “Vamos usar o que aprendemos para implementar novos programas na prática”, afirma Leonardo Soares, diretor de inteligência da 99. “Com ajuda de informações como as compartilhadas hoje, já registramos uma queda de mais de 60% dos casos, apesar do aumento no número de chamados.”

A empresa vai formular, por exemplo, cartilhas de segurança com base nas dicas dadas por Amanda Oliveira, da DAS, sobre como motoristas de aplicativos podem evitar situações de risco. “Quando estiver dirigindo, circule pelas faixas centrais e evite ser o primeiro no semáforo porque eles são geralmente os carros abordados”, disse. “As mulheres devem deixar a bolsa sempre no porta-malas. Com você no banco da frente, leve apenas o essencial.”

De acordo com a motorista Ana Paula de Oliveira, a iniciativa é importante porque mostra que a empresa ouve os condutores. “A 99 nos defende, trabalhando 24 horas por dia para nos atender”, diz. “É bom que o app faça eventos como esse para saber o que nós estamos sentindo e poder fazer um trabalho de segurança ainda melhor.”

Segundo a motorista Vanessa Correa, a ajuda da comunidade de usuários é fundamental. Ela está num grupo de condutoras que trabalham numa mesma região da cidade, e compartilham a rota que estão fazendo para ajudar a prevenir situações de risco. “Além disso, tenho um segundo telefone para garantir a segurança”, revela.

Essa foi a 2ª dição do “Vamos Ouvir”. Em outubro, a 99 convidou a delegada Jacqueline Valadares, da 2º Delegacia da Mulher, que discutiu a questão do assédio.