99 oferece corridas grátis em Campo Grande hoje

A 99, principal startup nacional de mobilidade urbana, concede duas corridas grátis de até R$ 15 para quem pedir o 99POP e realizar pagamento via cartão de crédito cadastrado no app ou PayPal. Caso o valor ultrapasse esse limite, o usuário só paga a diferença. Além de Campo Grande, o “Free Day” também é válido para corridas realizadas nos municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

“Nosso objetivo é oferecer uma corrida gratuita para que os moradores e visitantes da cidade possam conhecer o 99POP e perceber nossos diferenciais, como a rapidez, a qualidade e a segurança”, diz Simmon Nam, gerente de operações da 99 em Campo Grande.

O 99POP conta com diversos diferenciais. Para os passageiros, o 99POP oferece preço competitivo, com motoristas que passam por um rigoroso processo de cadastrado e por treinamento. Para os condutores, as principais vantagens são uma taxa menor, de 19,99%, ante cerca de 25% praticados pela concorrência, e o recebimento praticamente instantâneo dos pagamentos.

Como baixar o app

Para pedir o 99POP, os passageiros devem baixar o novo aplicativo “99POP - carros particulares” na Google Play Store, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para dispositivos com iOS.

Cadastro de Motorista

Os interessados podem baixar o realizar o cadastro online no aplicativo 99POP - para motoristas, disponível na Google Play, para smartphones com sistema Android, e na App Store para iOS. Também é possível fazer o cadastro pessoalmente, no Centro de Atendimento e Treinamento da 99, na rua Marechal Cândido Rondon, 1.396, que atende das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e das 9h às 14h, aos sábados.