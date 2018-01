99 lança Concurso Cultural “Pela Janela do Carro”

A 99, empresa brasileira de mobilidade urbana fundada em 2012, agora faz parte da Didi Chuxing. A empresa conecta mais de 300 mil motoristas a 14 milhões de passageiros em mais de 400 cidades no Brasil. - Divulgação

Gosta de registrar em fotos as belas paisagens de Campo Grande? Então a 99, principal startup de mobilidade urbana do país, te dá um incentivo a mais. É que a 99 lança em homenagem ao Dia do Fotógrafo e da Fotografia, o Concurso Cultural “Pela janela do carro”.

Para participar, os usuários devem postar no Instagram uma foto de sua autoria tirada a partir da janela de um veículo, juntamente com a hashtag #pelajaneladocarrocampogrande para fins de identificação e participação da fotografia no Concurso, que segue até o dia 14.

As fotografias participantes serão submetidas à avaliação por uma comissão composta por fotógrafos, que escolherá ao seu livre critério, a melhor fotografia de cada cidade participante. O nome do vencedor será divulgado no dia 19 de janeiro. O vencedor ganhará 10 vouchers no valor de R$ 20, podendo ser utilizado até 90 dias contados a partir da entrega da premiação.

As cidades participantes serão: Aracaju/SE, Belo Horizonte/MG, Campinas/SP, Campo Grande/MS, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Natal/RN, Recife/PE, Ribeirão Preto/SP, Salvador/BA, Santos/SP, São José dos Campos/SP, São Luís/MA, Sorocaba/SP, Teresina/PI e Vitória/ES. Cada cidade dessa terá um vencedor premiado.

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de mobilidade urbana fundada em 2012, agora faz parte da Didi Chuxing. A empresa conecta mais de 300 mil motoristas a 14 milhões de passageiros em mais de 400 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a startup oferece três tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 30 cidades; 99Taxi, categoria que cobre todo o Brasil, e o 99Top, serviço premium de táxis de luxo oferecido em São Paulo. http://www.99app.com/