99 lança ação “Festou de 99” que dá desconto para o deslocamento até as festas corporativas de final de ano

A 99, principal startup nacional de mobilidade urbana, está lançando ação para que todos seus clientes corporativos aproveitarem o final de ano com segurança. Para que ninguém pense em beber e dirigir depois da festa de confraternização a empresa disponibilizou 50% de desconto nas corridas de ida e volta da "Festa da Firma".

O desconto, de até R$10, é válido para duas corridas de 99POP ou táxi e pagamentos via aplicativo. Caso a corrida ultrapasse o valor de R$20, o usuário seguirá tendo os R$10 de desconto, pagando somente a diferença. Para ter acesso ao benefício, basta clicar em “Ativar 50%OFF” e confirmar o “Desconto Festou”. A promoção é válida apenas para o dia da festa da empresa e pode ser usado até 22/12, de segunda a sexta-feira, das 17h às 04h.

“A festa da firma é um momento de confraternização e para que os passageiros possam curtir sem preocupações ao ir e voltar para casa vamos oferecer este desconto”, afirma Leandro Barankiewicz, diretor de B2B, operações e novos negócios da 99.

Sobre a 99

A 99 é a principal startup brasileira de mobilidade urbana e conecta mais de 300 mil motoristas a 14 milhões de usuários registrados em mais de 400 cidades no Brasil. A 99 oferece preços competitivos, rapidez, comodidade e segurança em quatro categorias: 99Pop, com carros particulares em mais de trinta cidades entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Salvador; o 99TÁXI, presente em todo o País e que pode circular nos corredores de ônibus; o Modo Desconto, que oferece a comodidade do táxi com valores até 30% mais baixos; e o 99TOP, serviço premium de táxis de luxo em São Paulo.http://www.99app.com/.