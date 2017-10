99 chega a Campo Grande e oferece corridas grátis

Da Redação com assessoria

A 99, principal startup nacional de mobilidade urbana, lança em Campo Grande o serviço de carros particulares, o 99POP. Nesta quinta-feira, 19, os passageiros podem aproveitar o “Free Day”, com duas corridas grátis de até R$15 – pagas via cartão de crédito cadastrado no app ou PayPal. Caso o valor ultrapasse esse limite, o usuário só paga a diferença.

“Com a chegada do 99POP, os cidadãos podem aproveitar os menores preços da categoria, além de mais rapidez, conforto e segurança”, diz Simmon Nam, gerente de operações da 99 em Campo Grande.

O 99POP conta com diversos diferenciais. Para os passageiros, oferece o melhor preço da categoria, uma seleção criteriosa de motoristas cadastrados e carros mais novos (a partir de 2010). Para os motoristas, estão a taxa de 19,99% - a menor do mercado (concorrência cobra até 25% por corrida) - e o pagamento do valor da corrida em até cinco minutos, além de diversos recursos de segurança para proteger tanto motoristas quanto passageiros.

"Para aumentar a segurança nas corridas, a 99 é o primeiro aplicativo de mobilidade a permitir que o condutor desabilite a opção de pagamento em dinheiro”, diz Nam. “Também temos sistemas que alertam os motoristas sobre regiões com grande número de incidentes e estamos formando comitês especiais com autoridades locais e lideranças da região, para assegurar as melhores soluções aos usuários”.

Além da capital de Campo Grande, o serviço também irá abranger os municípios de Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

Como baixar o app

Para pedir o 99POP, os passageiros devem baixar o novo aplicativo “99POP - carros particulares” na Google Play Store, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para dispositivos com iOS.

Cadastro de Motorista

Os interessados podem baixar o realizar o cadastro online no aplicativo 99POP - para motoristas, disponível na Google Play, para smartphones com sistema Android, e na App Store para iOS. Também é possível fazer o cadastro pessoalmente, no Centro de Atendimento e Treinamento da 99, na rua Marechal Cândido Rondon, 1.396, que atende das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira e das 9h às 14h, aos sábados.

Os documentos necessários são RG, CNH com EAR (Exerce Atividade Remunerada), certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) e comprovante de residência. O carro deve ter data de fabricação a partir de 2010, com ar condicionado e quatro portas.

Sobre a 99

A 99 é a principal startup brasileira de mobilidade urbana e conecta mais de 300 mil motoristas a 14 milhões de usuários registrados em mais de 400 cidades no Brasil. A 99 oferece preços competitivos, rapidez, comodidade e segurança em quatro categorias: 99POP, com carros particulares nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, São José dos Campos, Porto Alegre, Goiânia e Ribeirão Preto; o 99TÁXI, presente em todo o País e que pode circular nos corredores de ônibus; o Modo Desconto, que oferece a comodidade do táxi com valores até 30% mais baixos; e o 99TOP, serviço premium de táxis de luxo.