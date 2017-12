8º Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental define finalistas

Além do troféu, cada ganhador receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 7 mil para a primeira colocação; para os que obtiverem a segunda maior pontuação em cada categoria, a premiação será de R$ 3 mil, e para a terceira colocação, a premiação será - Divulgação

Após intensa avaliação da Comissão Avaliadora do Prêmio de Jornalismo Ambiental da Águas Guariroba, a concessionária divulga a lista dos finalistas. Os vencedores em 1º, 2º e 3º lugares, das cinco categorias, serão conhecidos no evento de comemoração que será realizado no dia 7 de dezembro, às 20h, no Yotedy.

Confira a lista dos finalistas:

Jornal Impresso: Bruno Arce (O Estado MS), com a matéria “Reutilizar Água é a Palavra de ordem”; Lucia Morel (Correio do Estado), autora de “Córregos Monitorados”; Tainá Jara (Correio do Estado), que escreveu “Lixões nos córregos”.

Fotojornalismo: André Bittar (Campo Grande News), com “Lixão na rede de esgoto, uma pedra no caminho do saneamento da Capital”; Luciano Muta (Diário Digital), com “Dentro de casa, sistema capta 7,5 mil litros de água da chuva”; Marcelo Victor Barbosa (O Estado MS), com “Estar no topo do ranking”.

Radiojornalismo: Diego Silva e Elci Holsback (Rádio Blink 102), com “Água Boa: Do poço ao Saneamento”; Helton Davis (Rádio Educativa), com “Esgoto não é lixeira! Campanha alerta para o correto uso da rede coletora”; Thalita Vieira (Atalaia FM) “Na contramão da escassez de água, construção civil sustentável inova com projetos ecologicamente corretos”.

Telejornalismo: Ellen Genaro (TV Record), com a reportagem “MS 40 anos: Desenvolvimento e Preservação do Aquífero Guarani”; Lucilene Bigatão (TV Educativa), com “Esgoto é Saúde”; Maureen Mattiello (TV Morena), com “Perdas de água”.

Webjornalismo: Anderson Viegas (G1 MS), com “Apesar da abundância, cresce preocupação com preservação de fontes e uso racional da água em Campo Grande”; Aliny Mary (Midiamax), com “Água que você consome”; Cleber Gellio (Midiamax), com “Pelas mãos dos homens, jovem é morta e idosa vive com deficiência após agressões”.

Além do troféu, cada ganhador receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 7 mil para a primeira colocação; para os que obtiverem a segunda maior pontuação em cada categoria, a premiação será de R$ 3 mil, e para a terceira colocação, a premiação será de R$ 2 mil.