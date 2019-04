86 – Programa “MS no Campo”

MS no Campo destaca a agenda do Governador no gabinete itinerante da Expogrande 2019

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja, que cumpriu expediente no gabinete itinerante do Governo do Estado na Expogrande 2019 e a agenda foi bastante extensa. Ele atendeu representantes do setor produtivo das cadeias da avicultura, suinocultura e ainda tratou de sanidade animal, dentre outras atividades. Esse é um dos destaques do MS no Campo.

O programa ainda traz uma entrevista com o presidente da Associação de Avicultura de Mato Grosso do Sul, Aldroaldo Hoffman, que esteve entre os representantes do setor produtivo atendidos pelo governador. Ele fala das reivindicações apresentadas ao chefe do executivo e ainda da receptividade do Governo.

A ART Social também é um dos assuntos tratados pelo MS no Campo desta semana. O documento é fruto de um convênio entre Agraer/MS e Crea/MS e irá beneficiar produtores de todo o Estado, que sejam atendidos pelos técnicos da Agência.

O MS no Campo traz também as reportagens de Paulo Yafusso com um Giro de notícias do meio rural, e de Karla Tatiane que conversou com a Ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correa da Costa Dias.

Tem ainda a nossa “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras, com alcance nos 79 municípios por meio de frequência FM, o programa ainda é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Bloco 01

Bloco 02