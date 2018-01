800 migrantes são resgatados no Mediterrâneo, mas duas pessoas morrem

A guarda costeira da Itália disse hoje que ajudou a coordenar o resgate de cerca de 800 migrantes que atravessavam o Mar Mediterrâneo, neste sábado. As autoridades afirmam que eles foram interceptados em cinco pequenas embarcações.

Sete crianças com água nos pulmões foram levadas por um helicóptero para um hospital próximo, na Tunísia. A guarda costeira ainda diz que dois corpos foram encontrados no mar. Fonte: Associated Press.