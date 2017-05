7 – Programa “MS no Campo”

Produtores de mel de todo Mato Grosso do Sul vão poder conferir em mais uma edição do Programa “MS no Campo” as principais dicas técnicas para garantir maior eficiência na prática da apicultura, além de entrevista especial sobre o tema. Este é um dos principais assuntos do informativo direcionado aos trabalhadores e empresários do setor rural.

Também na edição deste fim de semana, o programa aborda a outorga do Governo Federal para a produção de peixes no Estado. A expectativa é de que, com a implantação de duas empresas, a piscicultura sul-mato-grossense chegue ao primeiro lugar no ranking brasileiro.

O “MS no Campo” vai trazer também temas como a meteorologia para a cultura dos grãos; o incentivo do Governo do Estado ao escoamento da safra de soja e milho; a importância da contribuição dos produtores rurais no projeto que faz o mapeamento do habitat do tatu canastra, animal com risco de extinção, entre outros assuntos.

