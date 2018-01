6ª Feira de Calçados começa domingo no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco

A 6ª Feicc terá 60 expositores apresentando e comercializando as novidades e tendências da moda calçadista, bolsas e acessórios de couro de mais de 165 marcas diferentes - Divulgação

Com inúmeros produtos inovadores da indústria calçadista nacional para mostrar aos lojistas sul-mato-grossenses, a 6ª Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul) começa neste domingo (28/01) e prossegue até terça-feira (30/01), sempre das 8 às 19 horas, no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, localizado na Avenida Mato Grosso, 5.000, Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande (MS).

O evento é voltado exclusivamente para os lojistas de calçados, couros e acessórios de Mato Grosso do Sul e, por isso, vai apresentar os principais lançamentos da coleção de inverno 2018. Conforme o presidente do Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul), João Batista de Camargo Filho, a realização da 6ª edição é resultado do sucesso das cinco primeiras edições.

“Mais uma vez vamos realizar a Feira no Albano Franco, que já é um espaço conhecido pelos empresários de todo o Estado e, além de ser bem mais amplo e agradável, tem toda a infraestrutura necessária para receber os lojistas visitantes, bem como os expositores”, afirmou João Batista de Camargo Filho.

Organização

O evento é realizada pelo Sindical/MS e pelos empresários Enildo Aparecido da Silva, José Paschoal Fedel, Jorge Akio Ishi, Roberto dos Santos Justi, Marcelo de Oliveira Adão, Alan Augusto Brilhador, Francisco de Sales Garcia Borges e Laélcio Fernandes de Oliveira. Além disso, a Feicc conta com os patrocínios da VitLog (Vitória Logística) e Rotoplast Climatizadores Evaporativos e o apoio do Senai, Sebrae/MS, Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande.

O presidente do Sindical/MS acrescenta ainda que a expectativa é receber 300 lojistas de todo o Estado e mais de 900 pessoas circulando no local durante os três dias da Feira de Calçados. “O evento também vai contribuir com a divulgação das indústrias já instaladas no Estado e também as que estarão presentes na Feira, demonstrando todo o potencial da economia sul-mato-grossense”, estimou.

Além de ser uma vitrine do segmento, a Feicc-MS tem a projeção de movimentar algo em torno de R$ 14 milhões nos três dias do evento, um valor superior aos R$ 12 milhões da 1ª edição, R$ 11,5 milhões da 2ª edição, R$ 10,9 milhões da 3ª edição, R$ 13,1 milhões da 4ª edição e dos R$ 13,2 milhões da 5ª edição”, garantiu João Batista de Camargo Filho.

A 6ª Feicc terá 60 expositores apresentando e comercializando as novidades e tendências da moda calçadista, bolsas e acessórios de couro de mais de 165 marcas diferentes. “Teremos grandes oportunidades para os lojistas, pois, fazendo seus pedidos na 6ª Feicc, obterão descontos e prazos de pagamentos diferenciados que só conseguirão nos três dias da Feira”, afirmou o empresário.

Serviço - Os lojistas interessados em participar podem obter mais informações pelo email sindicalms@fiems.com.br ou pelos telefones (67) 3324-1963 (Bárbara) (67) 99654-4793 (Camargo)