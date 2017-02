Quatro pichadores foram flagrados no domingo, 5, pelo zelador de um prédio na República e denunciados à PM. No sábado, 4, a GCM já havia detido dois homens que pichavam os muros de uma escola na zona norte. Desde 1º de janeiro, 54 pessoas foram levadas a delegacias por pichação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

