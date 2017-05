53ª Expoagro: leilões terão transmissão ao vivo e compras por aplicativo

A Leiloboi Leilões Rurais promete inovar nos leilões realizados durante a programação da 53ª Expoagro, realizada de 12 a 21 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados. No total, a leiloeira irá promover seis leilões durante a Feira, todos eles com transmissão ao vivo pela internet ou canais de TV a cabo. Este ano, a principal inovação será o aplicativo Leiloboi, que permite a oferta de lances pelo celular ou tablet. Todos os leilões serão realizados no Tattersal Walter Guaritá.

A bateria de leilões começa já no primeiro dia da Expoagro, 12 de maio, às 19h. O 18º Leilão de Gado de Corte Mulheres do Cone Sul já está com mais de 800 animais confirmados, somente lotes de carga fechada e gado de criador. O leilão terá transmissão ao vivo pelo site www.leiloboi.com.

No sábado, dia 13, às 12h acontece o 23º Leilão 4R, com oferta de 20 reprodutores de repasse e 110 reprodutores Nelore a campo, todos com registro definitivo, andrológico completo e avaliação Emprapa/Geneplus e PMGZ. Para este leilão serão oferecidas facilidade de pagamento em parcelas ou desconto para pagamento à vista. O evento será transmitido pelo Canal do Boi e terá frete livre para todo o MS.

Nos dias 14 e 21, às 20h, acontecem os leilões Leiloboi Virtual de Corte, com oferta de lotes especiais de corte, filmados em diversas regiões do MS. Haverá transmissão pelo Canal do Boi.

No dia 19 de maio, sexta-feira, às 20 horas, será a vez do desfile da raça Quarto de Milha e Paint Horse no 6º Leilão QM Dourados. O leilão irá oferecer 35 lotes de potros, potras e éguas selecionados de criatórios de renome. transmissão será feita pelo AgroBrasil.

No sábado, 20 de maio, às 13h mais uma edição do tradicional Leilão Ribalta MSA, promovido pelos criadores Rafael e Ricardo Carvalho Filho e Thiago Morais Salomão. A revisão dos animais será feita a partir das 9h e o leilão começa logo após o almoço, com oferta de bezerras, doadoras e prenhezes Nelore Elite. Também serão ofertados reprodutores Nelore, sendo 15 reprodutores de repasse e 70 reprodutores Nelore, Nelore Mocho e Guzerá. Este leilão será transmitido pelo AgroBrasil e terá frete para os animais registrados para todo o MS.

O aplicativo Leiloboi está disponível no App Store e permite o acesso a fotos, vídeo dos animais e catálogos. Mais informações sobre os leilões Leiloboi pelo telefone (67) 3342-4113 ou www.leiloboi.com.

