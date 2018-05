53 – Programa “MS no Campo”

O MS no Campo desta semana destaca o lançamento oficial da Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa 2018. A solenidade aconteceu esta semana, na Fazenda Embriza, e contou com a presença do Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck e representantes de entidades do setor agropecuário de todo o Estado.

Pequenos produtores e a zona de alta vigilância na fronteira são os principais focos desta campanha.

O MS no Campo traz ainda informações sobre mais uma conquista do Brasil em relação a sanidade animal. Neste mês de maio a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) concede ao País a certificação de área livre da aftosa com vacinação, o que não visão do Diretor presidente da Iagro Luciano Chiochetta também trará enormes benefícios para Mato Grosso do Sul.

E tem notícia sobre a programação da Semana do Leite, que acontece de 28 de maio a 3 de junho com atividades distribuídas em todo o Estado. O vice coordenador da Câmara Setorial do Leite Ronan Salgueiro dá os detalhes desta programação.

A “Dica de Segurança no Campo” é com a Delegada Sidneia Tobias. E o programa ainda traz a “Agenda Rural” com informações sobre os principais eventos que movimentam o setor agropecuário no Estado e no País.

