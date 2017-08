5 séries para quem está se sentindo órfão de Game of Thrones

A série terá apenas mais uma temporada, com seis episódios, no ano que vem / Divulgação

A sétima temporada de Game of Thrones chegou ao fim neste domingo, 27 de agosto, o que significa que vamos ter que esperar mais um longo ano pelo retorno do programa.

A série terá apenas mais uma temporada, com seis episódios — no ano que vem —, e então chegará ao fim a trama em Westeros com as famílias Stark, Targaryen, Lannister e os abomináveis White Walkers.

Mas, é claro, você não precisa ficar esse tempo todo somente esperando a temporada final de GoT. Guilherme Haas, editor-chefe e especialista do site Minha Série, vertical da NZNvoltada para as últimas novidades em séries e filmes, selecionou cinco séries que com temas, tramas e estilos similares aos de Game of Thrones para ajudar a superar a fase de ausência da série.

1. Vikings

Se a ambientação meio medieval, os grandes conflitos e a luta por poder de Game of Thrones fazem a sua cabeça, talvez você devesse dar uma olhada também em Vikings, programa do canal History que revisita as ações desses guerreiros nórdicos a partir do final do século VIII.

2. Black Sails

Outra série que apresenta grandes batalhas marítimas e disputas de poder é a recém-finalizada Black Sails, livremente inspirada no clássico da literatura escocesa A Ilha do Tesouro, que traz aventuras de piratas, ladrões e caçadores de recompensa.

3. The Walking Dead

Já se o seu maior interesse em Game of Thrones for a horda de White Walkers para lá da Muralha, seu destino certo para compensar a falta de GoT é The Walking Dead, adaptação dos quadrinhos de mortos-vivos, de Robert Kirkman.

4. Outlander

Porém, se o seu lance for a fantasia e talvez um pouco de romance, uma boa opção é conferir Outlander, programa que adapta a série literária A Viajante do Tempo, da escritora Diana Gabaldon. A produção caprichada e os dramas dos personagens – com direito a idas e vindas no tempo – têm conquistado muitos fãs.

5. Lost

Antes de Game of Thrones, outra série que marcou época com uma trama cheia de mistérios e segredos foi Lost. Concluído em 2010, o programa contava igualmente com um grande elenco, tinha suas próprias regras e mitologia e gerava semanalmente teorias e especulações sobre sua história. Virou um clássico.

Sobre Guilherme Haas, editor do Minha Série

Formado em Comunicação Social pela UNISUL, Guilherme Haas é mestre em Comunicação e Estudos da Mídia pela Universidade Tuiuti do Paraná. Há 4 anos na NZN, Haas é editor e redator do site Minha Série, além de especialista em cinema, televisão e séries, sendo responsável pela cobertura de lançamentos e análises dos mercados.

Sobre a NZN

A NZN é uma das principais plataformas para soluções em publicidade e comunicação. Atuando em cinco frentes independentes (NZN Brand Studio, NZN Intelligence, NZN Social, NZN Media e NZN Content), a empresa tem como objetivo se tornar a principal parceira das agências e marcas, ao entregar serviços exclusivos e que ajudam no planejamento e na execução de campanhas e projetos. Além disso, é responsável pelos sites TecMundo, TecMundo Games, Baixaki, Mega Curioso, Minha Série, Click Jogos e The BRIEF.

Veja Também

Comentários