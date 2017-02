5 dicas para um banheiro seguro para crianças

Toda casa é um local potencial de perigos para crianças pequenas, mas cozinhas e banheiros são locais mais perigosos, seja pelo piso mais escorregadio, pelos produtos existentes ali ou até pelos perigos das atividades realizadas nestes lugares.

A maneira mais simples de evitar lesões em banheiros é fazer com que este cômodo seja inacessível a crianças desacompanhadas dos pais. Isso pode significar a instalação de uma trava na porta na altura do adulto para que a criança não consiga entrar no banheiro quando o responsável não estiver por perto. Além disso, é importante certificar-se de ter uma fechadura que possa ser desbloqueada a partir do exterior, apenas para o caso da criança ficar trancada dentro daquele local.

Dicas simples para prevenir lesões em crianças no banheiro:

Supervisão

As crianças podem se afogar em apenas alguns centímetros de água, por isso, nunca deixe uma criança sozinha no banho, nem por um momento. Se você precisar atender a campainha ou o telefone, envolva sua criança em uma toalha e leve-a consigo. Cadeiras de banho e anéis são feitos para serem auxiliares de banho e não vão impedir a criança de se afogar, caso ela esteja sozinha. Nunca deixe água na banheira quando não estiver utilizando-a. Também é importante ter tudo o que você acha que vai precisar ao alcance do braço, antes de começar o banho, para não precisar se ausentar.

Escorregões e quedas

Instale tiras antiderrapante na parte inferior da banheira. Coloque uma cobertura amortecida na torneira de água para que seu filho não se machuque, caso bata a cabeça contra ela. Adquira o hábito de fechar a tampa do vaso sanitário.

Temperatura da água

Para evitar queimaduras, a temperatura mais quente na torneira deve ser de, no máximo, 49 graus celsius. Em muitos casos, você pode ajustar o seu aquecedor de água quente. Quando seu filho crescer o suficiente para ligar as torneiras, ensine-o a ligar primeiro a água fria e depois a quente.

Medicamentos e produtos de higiene pessoal

Mantenha todos os medicamentos em recipientes com tampas de segurança. Lembre-se, no entanto, que nem todos são à prova de crianças, por isso, armazene os medicamentos e cosméticos fora de alcance em um armário trancado e em local alto.

Aparelhos elétricos

Se você usar aparelhos elétricos no banheiro, em especial secadores de cabelo e máquinas de barbear, certifique-se de desconectá-los da tomada e armazená-los em um armário com trava de segurança. É sempre melhor usá-los em outra local, onde não haja água.

