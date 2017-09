5 dicas para evitar o extravio de bagagens nos aeroportos

O feriado prolongado em setembro deve movimentar os aeroportos nacionais e, nesse período, é essencial estar atento à segurança e ao extravio de bagagens. Dados do relatório Panorama 2016, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), indicam que, nos últimos dez anos, a demanda de passageiros de voos domésticos no Brasil mais que dobrou e que aproximadamente 193.200 casos de extravio são registrados por ano no País.

Essa situação ocorre quando a bagagem é despachada no guichê do aeroporto, mas sofre algum atraso, dano ou perda no momento do recebimento. A Unisys reuniu abaixo alguns cuidados que podem ajudar a evitar que os passageiros passem por esse tipo de situação. A empresa possui mais de 45 anos de experiência no fornecimento de soluções em TI para o setor de transporte aéreo e atende 21 das 25 principais companhias aéreas no mundo.

Certifique-se de que a bagagem foi identificada para o destino correto no momento de despachá-la. Lembre-se de retirar os selos de identificação de viagens anterior para evitar confusão sobre os locais;

Coloque etiquetas ou adesivos com identificação de nome, endereço e telefone para facilitar o reconhecimento das malas nas esteiras. Fitas coloridas e cores vibrantes também ajudam a diferencia-la no recebimento;

Carregue documentos pessoais e de trabalho, objetos de valor monetário ou de uso, dinheiro e equipamentos eletrônicos de pequeno e médio porte sempre com você. Evite despachá-los na bagagem para não perdê-los em caso de extravio;

Se for possível, opte por voos diretos. A maior parte dos casos de extravio de malas acontece nas conexões. Quanto maior o número de escalas, maiores são as chances da sua mala se perder pelo caminho;

Ao recuperar sua mala na esteira, abra-a e confira se todos os seus pertences estão em ordem. Caso perceba a falta de algo, notifique imediatamente a companhia aérea.

Além desses passos, a tecnologia já entrega soluções que permitem monitorar as malas durante a viagem. Em alguns lugares do mundo, a Unisys oferece uma solução de tags que podem ser impressas em casa para ajudar no rastreamento da bagagem, por exemplo. Cada mala recebe um código de barras, que é lido e associado ao registro do bilhete antes do embarque na aeronave, ajudando as companhias aéreas a cumprirem os requisitos de segurança do setor.

"O Brasil tem avançado no controle de bagagens, mas há um novo caminho oferecido pela tecnologia a ser percorrido", afirma Clovis Chiaravalloti, diretor responsável pela vertical de Transportes da Unisys na América Latina.

"Uma das tendências no setor de aviação é expandir as capacidades de autoatendimento dos aeroportos, ao transferir maior controle dos processos aos passageiros. A tecnologia ajuda a garantir segurança e conforto das operações, ao mesmo tempo em que elimina o número de etapas de verificação nos aeroportos. A tranquilidade de saber que sua mala será entregue em conformidade otimiza a experiência dos clientes", conclui Chiaravalloti.

A IATA (International Air TransportAssociation), associação que reúne a maioria das companhias aéreas do mundo, prevê que, a partir de junho de 2018, toda mala deve ser rastreada e registrada em quatro pontos obrigatórios: check-in, embarque no avião, transferência entre companhias ou aviões e na entrega ao passageiro.

É importante lembrar que, em caso de extravio, a companhia aérea tem um prazo para localizar e devolver a bagagem ao proprietário. Após esse limite, o passageiro deve ser indenizado. No caso de furtos, além de comunicar a empresa, é necessário realizar um boletim de ocorrência junto à polícia para averiguar o caso.

Sobre a Unisys

A Unisys é uma empresa global de tecnologia da informação especializada em fornecer soluções focadas por indústria com protocolos avançados de segurança para clientes de governo, serviços financeiros e mercados comerciais. As ofertas da Unisys incluem soluções de segurança, data analytics, serviços de nuvem e infraestrutura, serviços de aplicações, software e aplicações para servidores. Para mais informações, visite www.unisys.com.br

Veja Também

Comentários