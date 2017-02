Confira 5 dicas de saúde para as crianças no carnaval

Das tradicionais festas de carnaval, bloquinhos de rua, as matinês destinadas às crianças, o feriado pode ser aproveitado com os pequenos de várias formas. Entretanto, os pais devem se atentar a saúde das crianças nesse período que a rotina fica alterada. É importante manter a atenção na criançada, pois nesses períodos de folga pode-se relaxar mais do que deveria na vigilância.

Pensando nisso, o especialista e diretor de comunicação da Sterilair, Felipe Prado, desenvolveu 5 dicas simples para que a família possa aproveitar a festança com tranquilidade:

Cuidado com a queda das crianças

A cabeça da criança corresponde a 25% do seu peso total, enquanto no adulto a porcentagem é de 6%. Por isso, as crianças têm tendência a se desequilibrar fácil. Se atente e mantenha a mão da criança com a sua. Se for assistir algum bloco ou desfile de sacadas o cuidado tem que ser redobrado.

2. Leve frutas e muito líquido ( bolsas térmicas são ótimas)

Se você vai aproveitar o carnaval fora de casa, pode ser praças, museus, ou blocos de rua tenha sempre um lanche saudável para dar aos pequenos. Vale lanches naturais,frutas, sucos e muita água. Nesse período a temperatura tende a ser elevada e a desidratação é algo recorrente nas crianças e adultos.

3. Carnaval em casa: cuidado com os ambientes

Vale confeccionar máscaras, cozinhar e brincar na residência, mas lembre-se crianças brincam com outras crianças e nesse período o resfriado e gripe é algo comum nessa faixa etária. Tenha sempre um esterilizador em casa para evitar doenças e alergias respiratórias. E mantenha os tapetes e cortinas limpos. Se for cozinhar com os pequenos, cuidado com o fogão e itens cortantes.

4. Protetor solar: lambuze os pequenos

Independente se o seu intuito no feriado seja ficar na cidade grande ou ir para o litoral passe protetor solar nas crianças. A exposição ao sol denigre a pele e pode acarretar muitas doenças. O ideal, se for sair com os filhos nos bloquinhos de rua, praças ou praia, é renovar o bloqueador a cada 3 horas.

5. Fantasia: cuidado com os itens cortantes

Toda criança gosta e quer ter uma fantasia bonita e colorida. E é muito válido colocar os filhos para ajudar na confecção da própria roupa. A atividade desperta itens cognitivos e a curiosidade. Porém, cuidado com lantejoulas que podem ser engolidas facilmente pelos pequenos, itens pontiagudos e atente-se as tintas que devem ser apropriadas para as crianças.

