5 destinos para onde você pode viajar com o preço de um iPhone 8

Os preços acessíveis aliados a uma gastronomia com grandes nomes da culinária internacional fez da cidade uma verdadeira joia na América Latina - Divulgação

Desde que a Apple anunciou os novos modelos de iPhone – o iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o iPhone X – os brasileiros tem se perguntando quanto é que eles vão custar quando chegarem por aqui. Os dois primeiros modelos já estão à venda nos Estados Unidos e a previsão é que no Brasil o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus comecem a ser vendidos a partir do mês de novembro.

O histórico de preços da Apple do Brasil não é dos melhores. Frequentemente os smartphones da empresa da Maçã figuram na lista dos mais caros e com as novidades que estão por vir não deve ser diferente. Uma estimativa feita pelo site Tecnoblog indica que em sus versão mais simples (com 64 GB de armazenamento), o iPhone 8 deve chegar ao Brasil custando R$ 3.999 enquanto na versão mais completa (com 256 Gb de armazenamento) o valor deve ser de R$ 4.799.

Já no caso dos modelos iPhone 8 Plus e iPhone X os preços podem chegar a impressionantes R$ 5.399 e R$ 6.499 em suas versões mais completas. Mas e que tal se ao invés de comprar um celular você decidisse usar esse dinheiro para tirar férias e viajar para o exterior? Listamos aqui alguns destinos que custam menos do que um iPhone 8 e podem render histórias inesquecíveis.

1 – Lima, no Peru

Nos últimos anos a cidade de Lima, capital do Peru, tem se tornado um destino cada vez mais frequentes dos brasileiros. Os preços acessíveis aliados a uma gastronomia com grandes nomes da culinária internacional fez da cidade uma verdadeira joia na América Latina.

Em uma pesquisa no site da CVC no mês de outubro de 2017, encontramos um pacote de viagem que inclui voo de ida e volta e estadia de 5 noites em hotel por R$ 2.701,82. Para duas pessoas, portanto, o valor seria de R$ 5.402, basicamente o mesmo preço que você pagaria por um iPhone 8 Plus de 256 GB. Ou seja, você pode escolher entre uma semana de férias em um dos destinos mais cobiçados da atualidade ou colocar um smartphone no seu bolso.

2 – Cancún, no México

Cancún é um dos destinos turísticos mais desejados pelos brasileiros. As belíssimas praias da região e os resorts que oferecem uma infraestrutura completa para os viajantes passarem dias e dias descansando estão entre os sonhos de consumo mais citados em pesquisas de intenção de compra. Prova disso é que inúmeras operadoras oferecem pacotes para esse destino.

Também no site da CVC em outubro de 2017, encontramos um pacote com voo saindo de São Paulo, ida e volta, e 6 noites de hospedagem no hotel Caribe Internacional. O preço por pessoa é de R$ 1.785,67. Um casal, portanto, gastaria cerca de R$ 3.570 para passar uma semana inteira à beira-mar curtindo o verão mexicano. Comparado com o iPhone mais barato, ainda sobra mais de R$ 300 para comprar souvernirs.

3 – Nova York, nos Estados Unidos

A cidade de Nova York é o segundo destino mais visitado do mundo e um dos preferidos dos brasileiros. Você pode usar o tempo por lá para fazer compras, por exemplo. Usando o aplicativo da Confidence Câmbio, disponível para Android e para iOS, você pode todos os meses adicionar créditos no seu cartão pré-pago internacional e garantir uma viagem tranquila na chamada “capital do mundo”.

No site Submarino Viagens, pesquisando em outubro de 2017, encontramos um pacote com voo de ida e volta para Nova York, saindo de São Paulo, mais hospedagem durante 4 noites no hotel Grand Point YMCA, por cerca de R$ 2.532,26. Duas pessoas gastariam cerca de R$ 5.064 para desfrutar da cidade por 4 dias. O valor é mais baixo também do que o iPhone 8 Plus de 256 GB.

4 – Londres, na Inglaterra

Saindo das Américas, que tal passar alguns dias na Europa? A cidade de Londres reúne muitas atrações especiais e talvez você queira ir até lá apenas para visitar algumas delas. Embora seja pouco tempo, passar pelo menos dois dias por lá já permite ter uma boa noção de como vivem os ingleses – e quem sabe você pode até ver um show na terra dos Beatles.

No site do Submarino Viagens em de outubro de 2017, encontramos passagem de ida e volta para Londres e duas noites de estadia por R$ 2.110. Você pode gastar um pouco mais para prolongar sua permanência ou ir com outra pessoa. Nesse caso, por R$ 4.220 – pouco mais que o valor de um iPhone 8 de 64 GB – você passa uns dias na Terra da Rainha.

5 – Dubai, nos Emirados Árabes

Fechando a nossa lista, incluímos uma opção que parece tão distante que vai custar você acreditar que ela custa tão menos do que um iPhone 8. Um voo de ida e volta para a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, com estadia de 7 noites custa R$ 3.735 por pessoa. Para que você tenha uma ideia, uma semana em uma das cidades mais incríveis do mundo custa menos do que o mais simples dos modelos de iPhone, segundo esse pacote do Submarino Viagens com cotação realizada no mês de outubro de 2017.

Ou seja, se você pretende viajar, há muitas alternativas com preços razoáveis e que custam menos do que o mais novo celular da Apple. Talvez seja mais interessante continuar com o modelo que você tem agora e usá-lo para baixar o aplicativo da Confidence Câmbio (download do aplicativo Confidence pela playstore, download do aplicativo Confidence pela App Store) para comprar moeda estrangeira e embarcar para o exterior. A sua experiência de vida agradece.