4ª parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família já está disponível

São mais de 20 mil famílias beneficiárias do Programa de Transferência de Renda Bolsa Família que estão previstas a receber o recurso do Auxílio Emergencial destinado a ajudar os mais vulneráveis a enfrentar a crise provocada pela pandemia de Covid-19. As famílias tiveram seus dados extraídos do Cadastro Único até o dia 02 de abril de 2020.

A transferência dos recursos segue o calendário habitual do Bolsa Família para todos os integrantes do programa, conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Em maio de 2020, foram contemplados com a segunda parcela do Auxílio Emergencial o total de 190.953 pessoas, em Campo Grande. Destas: 36.902 são beneficiárias do Bolsa Família, totalizando R$22.141.200,00 de recursos transferidos; 90.064 fizeram a solicitação pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal, totalizando R$54.038.400,00 de recursos transferidos; 63.987 estão cadastradas no Cadastro Único, totalizando R$38.392.200,00 recursos transferidos.

Desses, 100.889 pessoas estão diretamente vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social (Bolsa Família e Cadastro Único) e juntos receberam R$60.533.400,00.

Antes da pandemia a transferência de recursos financeiros às famílias/pessoas vinculadas a Assistência Social era uma quantidade representativa. Em média, havia transferência de R$4.464.401,00 aos beneficiários do Bolsa Família e cerca de R$30.402.185,00 aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada – BPC, totalizando R$34.866.586,00, por mês.

Por outro lado, há pessoas que tiveram o pedido de auxílio não aprovado e não concordam com o resultado. Neste caso, é possível realizar a contestação do resultado pela Defensoria Pública da União.

Não é necessário se dirigir a nenhuma agência da CAIXA, lotérica ou posto de atendimento do Cadastro Único, incluindo os CRAS.

Defensoria Pública da União DPU

Atendimento das 8h às 14h

Endereço: Rua Dom Aquino, 2350, Salas 1-6 e 12-19 – Centro

Telefone: (67) 3311-9850

Plantão: (67) 98114-1615

E-mail: dpu.ms@dpu.def.br

Governo Federal

O Governo Federal definiu o calendário de pagamento das próximas parcelas do Auxílio Emergencial, conforme portaria publicada na última sexta-feira (17.07) no Diário Oficial da União (DOU). As datas são para as pessoas que fazem parte do grupo do Cadastro Único e dos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, contribuintes individuais do INSS, autônomos e desempregados.

As parcelas serão creditadas em conta digital de 22/07 até 30/11, com saque entre 25/07 e 15/12/2020, conforme a liberação da primeira parcela.

Para ter acesso ao Calendário, CLIQUE AQUI (https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/desenvolvimento-social/noticias-desenvolvimento-social/governo-federal-define-calendario-de-pagamento-do-auxilio-emergencial)

Para quem ainda tem dúvida sobre o acesso ao benefício ou precisa de informações sobre o Cadastro Único/NIS, é importante entrar em contato com a Sede do Cadastro Único antes de se dirigir a alguma unidade de atendimento, nos CRAS. Cadastro Único: 67 3314-4482 ramal 6030, 6037 e 6038.