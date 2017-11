48% dos brasileiros usam as redes sociais para planejar suas viagens

O estudo da Amadeus mostra que cerca de 70% dos brasileiros são considerados viajantes “Buscadores de Capital Social”. - Divulgação

Ninguém duvida que os brasileiros sejam apaixonados pelas redes sociais. Nós somos os principais usuários de redes sociais da América Latina, seguido por México e Argentina. Em 2016, mais de 93 milhões de brasileiros usaram as redes para ler notícias, conversar com amigos e trocar informações.

Um estudo conduzido pela Amadeus que traçou o perfil do viajante latino-americano mostra que 48% dos brasileiros também usam as redes sociais para planejar suas viagens, acima dos 43% que o fazem na América Latina. Entre os que as utilizam durante todo o processo da viagem (pré, durante e pós), a preferência é pelo Facebook, com 87% de adoção, seguido pelo Whatsapp, com 85%, e Instagram com 52%.

“Estes números são o reflexo das mudanças que a internet trouxe para o turismo. Os viajantes, acompanhados de novas tendências, hábitos e comportamento de compra, estão remodelando o sistema global de viagens. Eles trazem novos desafios para a indústria, mas também oportunidade e mercado para as agências de viagem trabalharem”, explica Paulo Rezende, Country Manager da Amadeus Brasil.

O smartphone é o principal meio utilizado pelos viajantes brasileiros antes, durante e depois das viagens: 84% dos respondentes usam o smartphone para auxiliá-lo durante a viagem, por meio da consulta do clima, para escolha de atividades e restaurantes no destino, para consultar o internet banking, etc. Dentre as funções oferecidas pelos smartphones, o serviço de mensagem é o mais utilizado, sendo aproveitado por 73% dos usuários. O uso de redes sociais também conta como uma parcela significativa do tempo gasto nos celulares: 62% dos viajantes utilizam o aparelho para compartilhar suas experiências nas redes sociais.

O estudo da Amadeus mostra que cerca de 70% dos brasileiros são considerados viajantes “Buscadores de Capital Social”. O termo, criado no estudo da Amadeus Futuras Tribos de Viajantes 2030: Além da Viagem Aérea, classifica aqueles viajantes que consideram a viagem uma experiência pessoal de alta qualidade e que buscam as mais diversas alternativas para atender seus desejos. Além de usarem as mídias sociais para pesquisas, esses viajantes também compartilham suas experiências com o intuito de informar e de serem vistos no mundo online.

Todos esses novos perfis de viajantes, acompanhados de novas tendências, hábitos e comportamento de compra, irão remodelar o sistema global de viagens e trazer novos desafios para a indústria, que se tornará cada vez mais complexa e interligada. Entender o que esses clientes realmente querem é crucial para sustentar o sucesso do negócio a longo prazo.