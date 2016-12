3ª etapa do programa “MS Mais Seguro” contempla 26 municípios do Estado com viaturas

Lançado no mês de junho deste ano o programa “MS Mais Seguro”, que está em sua terceira etapa já garantiu mais de R$ 32,1 milhões de investimentos para a segurança pública de Mato Grosso do Sul / Divulgação

Considerado um dos maiores programas da área da segurança pública da história do Estado o “MS Mais Seguro”, nesta terceira etapa contemplou 26 municípios que receberam ao todo 85 viaturas quatro rodas, sendo 19 do legado dos Jogos Olímpico Rio 2016. A solenidade de entrega aconteceu na manhã desta terça-feira (20), na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, e contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entre outras autoridades.

O governador Reinaldo Azambuja pontuou durante a solenidade que apesar da crise Mato Grosso do Sul está conseguindo realizar investimentos. “Poder entregar essas viaturas para 26 cidades, mostra a preocupação do Governo em fortalecer a estrutura da segurança pública, com objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho para os nossos policiais e consequentemente atender melhor as demandas da sociedade. Creio que por tudo isso, Mato Grosso do Sul hoje figura no mapa da violência como o terceiro estado mais seguro do Brasil. Posição que deve melhorar ainda mais com a concretização dos próximos investimentos do programa MS Mais Seguro”, enfatizou Reinaldo.

Em nome das cidades contempladas falou o prefeito de Ivinhema, Uilson França Lima, mais conhecido como Tuta, que destacou que o Governo tem desenvolvido um ótimo trabalho em relação à segurança pública, com foco em ajudar os municípios. “Hoje recebemos uma unidade de resgate que é uma antiga reivindicação nossa, que somadas às duas motocicletas que já foram encaminhadas para o batalhão da PM, irão melhorar e muito o atendimento à população ivinhemense”, agradeceu o prefeito.

Outra cidade beneficiada com viaturas foi Caarapó, que neste dia 20 de dezembro completa 58 anos. “Estamos recebendo duas viaturas para a PM e mais duas para o Corpo de Bombeiros, sendo uma auto salvamento e outra unidade de resgate, que chegam em uma hora. Tenho certeza que com esses benefícios a nossa polícia e os bombeiros poderão prestar um melhor serviço para a comunidade”, frisou o prefeito Mário Valério.

Também entre as cidades contempladas está Campo Grande, que nesta edição do “MS Mais Seguro” foi contemplada com 18 viaturas, sendo sete para o Corpo de Bombeiros. Para o comandante do Comando de Policiamento Metropolitano, Waldir Ribeiro Acosta, essas novas viaturas irão reforçar o policiamento neste final de ano na Capital, juntamente com os 1.300 policiais estão circulando pelas ruas da Capital. “São mais 11 veículos que irão auxiliar bastante no policiamento ostensivo e preventivo tanto na região Central, quanto nas principais vias dos bairros”.

Além de Ivinhema, Caarapó e Campo Grande, receberam viaturas as cidades de Sidrolândia, Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Aquidauana, Anastácio, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Costa Rica, Ribas do Rio Pardo, Amambai, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Corumbá, Coxim, Glória de Dourados, Jardim, Nova Andradina, Naviraí, Porto Murtinho, Bataguassu, Mundo Novo e Maracaju.

MS Mais Seguro

Lançado no mês de junho deste ano o programa “MS Mais Seguro”, que está em sua terceira etapa já garantiu mais de R$ 32,1 milhões de investimentos para a segurança pública de Mato Grosso do Sul. Segundo o secretário José Carlos Barbosa, somando as três etapas até agora foram entregues 306 viaturas (189 duas rodas e 117 quatro rodas), 555 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal, além de R$ 10 milhões que foram destinados para reformas dos prédios das instituições ligadas à secretaria, por meio do projeto “Mãos que Constroem”, que utiliza a mão de obra prisional.

“Isso significa que o MS Mais Seguro é presente e atuante no combate ao crime, comprovando que segurança é prioridade sim do atual governo, que está preocupado com crescimento da criminalidade e por isso tem procurado colocar nas mãos dos nossos policiais equipamentos para que eles possam fazer esse enfrentamento”, pontuou o secretário, que ainda disse que a previsão para o próximo ano é entregar investimentos que ultrapassam a casa dos R$ 67 milhões.

Veja Também

Comentários