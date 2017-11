36ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe: o melhor da raça no Brasil e presença de criadores internacionais

A raça é considerada a mais antiga do mundo, existindo indícios de sua presença e domesticação na Mesopotâmia há cerca de 4000 anos, onde hoje se localiza o Iraque - Divulgação

Após os circuitos regionais realizados em diversos estados do Brasil, valorizando a criação em todo o país, os melhores machos e fêmeas da raça Árabe se preparam para a mais importante exposição da raça na América Latina, programada para os dias 15 a 19 de novembro de 2017, no Helvetia Riding Center, em Indaiatuba (SP). Esta é a 36ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe.

A Nacional do Árabe contará com programação completa, incluindo competições de Halter, Performance, Prova em Liberdade, Copa Nacional de Cross Country, Copa Nacional de Rédeas, Copa Nacional de Salto, Copa ANCAF de 3 Tambores e Copa Nacional de 6 Balizas. As provas acontecerão nas arenas Dash Brasil e Alsayed Stud.

“A Nacional do Cavalo Árabe é o ponto alto das competições da raça no ano. É a oportunidade para os apaixonados pelo Árabe valorizarem as diversas aptidões da raça criada no Brasil e a influência nacional na criação estrangeira. É sempre um momento de muita expectativa pelos arabistas”, destaca Fábio Amorosino, presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA).

Os norte-americanos Bob Boggs e Joe Polo, a alemã Claudia Darius, a dinamarquesa Marianne Tengstedt e o brasileiro Leonardo Pinheiro Machado serão os jurados responsáveis pelos julgamentos dos animais em pista nas provas de Halter (Conformação) e Performance. A análise do desempenho dos animais será feita por sistema comparativo.

“No decorrer das competições realizadas no ano, presenciamos provas acirradas, de alto nível técnico, e animais de conformação excelente. Somente participam da Nacional os produtos com as melhores pontuações nas exposições realizadas pelos núcleos do Cavalo Árabe em 2017, o que qualifica ainda mais a Exposição Nacional”, afirma Pedro Amaral, Vice-Presidente de Exposições da ABCCA.

Confira as principais atrações da 36ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe:

Brazilian Breeders Party: No dia 17 de novembro, às 20h, a Nacional do Cavalo Árabe terá festa de confraternização entre os criadores participantes, além da comercialização de 21 lotes de animais, óvulos, coberturas e embriões. O objetivo principal é a interação entre o público, que inclui criadores internacionais, o que abre a oportunidade de comercialização de produtos da criação brasileira aos estrangeiros.

Open House HVP: O haras Vila dos Pinheiros, de Jaime Pinheiro, importante selecionador de Cavalos Árabes, abrirá as portas de sua propriedade, no dia 19 de novembro, para receber os participantes da Nacional do Cavalo Árabe. A confraternização tem início previsto para as 11h.

ABCCA Kids: Com o objetivo de aproximar desde cedo as crianças do Cavalo Árabe, a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe promoverá, durante a Nacional, a ABCCA Kids. A ação terá atividades para as crianças, incluindo hípicas, com total segurança e acompanhamento de profissionais treinados na lida com equinos. Prova de Lead Line e outras atividades para as crianças acontecerão durante a Nacional do Cavalo Árabe.

Sobre o Cavalo Árabe: A raça é considerada a mais antiga do mundo, existindo indícios de sua presença e domesticação na Mesopotâmia há cerca de 4000 anos, onde hoje se localiza o Iraque. No decorrer dos processos de melhoramento genético realizados ao longo de décadas, o Cavalo Árabe tornou-se uma raça de múltiplas habilidades, com capacidade de participação em alto nível em provas tanto de conformação quanto funcionais.

Sobre a ABCCA: Fundada em 1964 por Aloyso de Andrade Faria e um grupo de criadores, em Belo Horizonte (MG), a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA) passou a realizar os registros genealógicos dos animais da raça no Brasil. Com plantel de mais de 51 mil animais puros-sangues árabes registrados, a associação trabalha intensamente no desenvolvimento e fomento da raça em todo o país.