36 – Programa “MS no Campo”

Entre os destaques semana o anúncio do Governo do Estado da redução na tributação do leite. A diminuição da alíquota do ICMS foi de 88% passando dos atuais 10,2% para 1,44%, o que segundo o governador Reinaldo Azambuja atende ao pedido da cadeia produtiva de leite, diante das dificuldades do setor.

O programa traz também uma entrevista com o Coordenador da Câmara de Suinocultura, Celso Phillip Junior. Ele dá detalhes sobre a formação de um Grupo de Trabalho formado por representantes de todos os elos da cadeia produtiva da suinocultura e que conduzirá o projeto de reformulação do Programa ‘Leitão Vida’.

O ouvinte “MS no Campo” vai conferir um balanço do primeiro mês da Operação Piracema 2017. O tenente coronel da Polícia Militar Ambiental, Edmilson Queiroz explica que a quantidade de presos e de pescado apreendido e multas foi recorde com relação ao ano de 2016. E tem ainda “Dicas de Segurança no Campo” com a Delegada Sidneia Tobia e “Agenda Rural”.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Bloco 01

Bloco 02