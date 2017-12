35 – Programa “MS no Campo”

Entre os destaques semana faz um alerta aos produtores que ainda não fizeram a sua inscrição no CAR – Cadastro Ambiental Rural. Restando apenas um mês de prazo, até o momento, conforme dados do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), cerca de 35% das propriedades ainda não foram cadastradas.

Em entrevista a coordenadora do Projeto CAR Fundo Amazônia Thaís Azambuja Caramori orienta sobre como devem proceder os produtores que ainda não efetivaram seu cadastro.

O ouvinte MS no Campo vai conferir ainda uma entrevista com a engenheira agrônoma da Agraer/MS Ana Cristina Araújo Ajala, que há dez anos vem pesquisando a guavira – oficialmente reconhecida o fruto símbolo de Mato Grosso do Sul.

Em sua trigésima quinta edição, o programa traz ainda os detalhes sobre o lançamento de um novo aplicativo “Resenha Virtual” de equídeos, além de Dicas da Polícia Civil com a Delegada Sidneia Tobias e Agenda Rural.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

