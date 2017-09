34º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo acontece em maio

Lideranças sindicais patronais que integram a comissão técnica avançaram na formatação do Congresso definindo temas de palestras e outras deliberações para a organização do evento / Divulgação

Foi realizada nesta sexta-feira (29/09) a reunião preparatória para o 34º Congresso Nacional de Sindicatos Empresariais do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNSE). Lideranças sindicais patronais que integram a comissão técnica avançaram na formatação do Congresso definindo temas de palestras e outras deliberações para a organização do evento.

O CNSE será realizado nos dias 23, 24 e 25 de maio no Centro de Convenções de Bonito com a proposta de discutir o ambiente de negócios da área sindical inserido no desenvolvimento econômico e social, além de discutir temas inerentes ao setor comerciário.

“Esta é a segunda reunião do grupo e, a cada vez, alinhamos de forma mais assertiva o que será oferecido para os participantes do Congresso”, explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, Edison Araújo, que também é presidente do Sistema Comércio MS. “Em 2018 queremos promover discussões importantes e que possam ser úteis para o fomento dos sindicatos empresariais, para a sustentabilidade dos seus negócios”.

Entre os tema previstos que serão abordados no Congresso, já estão definidos: oportunidades de negociações coletivas, produtos e serviços dos sindicatos, contribuição sindical, reforma trabalhista, o cenário para shoppings, desafios do comércio de rua, discussões que envolvem a Convenção Coletiva de Trabalho, entre outros.

“Nosso objetivo é contribuir nas discussões para viabilizar os sindicatos e fortalecer suas atuações junto à base, pois entendem

os que estamos vivendo um novo tempo de atuação sindical e nas relações trabalhistas”, afirma Edison.

