32 – Programa “MS no Campo”

Entre os destaques a ação do Governo do Estado para profissionalizar a mão de obra da comunidade quilombola Furnas de Dionísio e agregar valor à produção. É o “Projeto de Geração de Renda da Comunidade Quilombola de Furnas do Dionísio” desenvolvido em parceria com a Energisa e à Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O ouvinte vai conferir ainda com a gestora de Desenvolvimento Rural da Agraer Aldione Soares as dicas sobre como o produtor rural pode utilizar os recursos do Pronaf e equipar a sua propriedade rural. O Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e atualmente cerca de 80% dos projetos em Mato Grosso do Sul são elaborados por técnicos da Agraer que atuam pelos 79 municípios.

O “MS no Campo” traz ainda os detalhes sobre o cadastro da área plantada de soja. Segundo o chefe de divisão da Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Filipe Portocarrero, ele é fundamental para auxiliar com as medidas fitossanitárias de controle da ferrugem asiática no Estado. Além disso, quem não fizer está sujeito a multas.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

