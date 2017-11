31 – Programa “MS no Campo”

Entre os destaques o potencial da agricultura familiar no município de Itaquiraí, distante 410km da Capital. Lá 70 famílias de pequenos produtores cultivam o bicho da seda. A cidade já é a sétima de maior produção de casulos do bicho-da-seda no País, conforme dados divulgados recentemente pelo IBGE.

O ouvinte vai conferir ainda todas as informações sobre segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa no Estado, que começou neste dia 1º de novembro. A meta é vacinar mais de 8 milhões de bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade nas regiões do Planalto e de Fronteira.

O “MS no Campo” traz ainda os detalhes sobre a operação da Polícia Militar Ambiental para fiscalizar os rios durante a Piracema. A proibição da pesca começa neste domingo, 5 de novembro. O tenente coronel Edmilson Queiroz detalhou ao MS no Campo algumas das regras para este período, nos rios do Estado.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

