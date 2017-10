30 – Programa “MS no Campo”

Entre os destaques a ação da Agraer nos municípios da região sul-fronteira, onde pequenos produtores receberão orientação e assistência técnica para a implementação da cultura da Erva Mate. Em entrevista, o diretor presidente da Agraer/MS Enelvo Feline, contou que o objetivo é retomar a produção de forma que o Estado se torne auto sustentável.

O ouvinte vai conferir ainda todas as informações sobre as novas regras para a contratação do FCO. Entre elas está o limite para capital de giro e compra de matrizes, que vão beneficiar produtores rurais de todo o Estado.

O “MS no Campo” traz ainda os detalhes sobre a operação da Polícia Militar Ambiental que pretende coibir o tráfico de papagaios. O tenente coronel Edmilson Queiroz explicou ao MS no Campo que normalmente os traficantes aliciam sitiantes, assentados e funcionários de propriedades rurais.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Bloco 01

Bloco 02