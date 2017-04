3 – Programa “MS no Campo”

O Governo do Estado realizou essa semana o lançamento da nova versão do “Precoce MS”, que tem o objetivo de monitorar o cumprimento de normas estabelecidas no processo produtivo e garantir carne de qualidade ao mercado consumidor. O assunto é um dos temas abordados no “MS no Campo”, programa voltado aos trabalhadores e empresários do agronegócio sul-mato-grossense.

A terceira edição também destaca a importância do controle da larva helicoverpa armígera nas lavouras do Estado; obras de pavimentação e drenagem autorizadas pelo Governo em São Gabriel D’Oeste; agrometeorologia, e dicas de higiene na ordenha do leite.

