2º GovLab: Governo promove evento com foco na inovação do setor público

Campo Grande (MS) – Com o foco na modernização e inovação do setor público, a Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) promoverá, na próxima segunda-feira (21.10), o 2º GovLab para debater boas práticas e melhorias no processo de gestão. O evento é voltado para servidores e será realizado das 14h às 18h, no Centro de Convenções Albano Franco, na Capital.

1ª edição do GovLab em 2017

“O intuito desse encontro é aprimorar a forma e também compreender como são construídas as políticas públicas neste ambiente contemporâneo e dinâmico que vivemos”, explicou Thaner Nogueira, superintendente de Gestão Estratégica do Governo. Além de representantes do setor público e federações, o evento contará com a participação da consultoria Elo Group e do especialista em processo de rotinas de trabalho gerenciadas, André Macieira, convidado especial do encontro.

De acordo com o Secretário de Governo, Eduardo Riedel, a iniciativa confirma o compromisso da gestão, que tem concentrado seus esforços em otimizar serviços ao cidadão e, com isso, trazer resultados efetivos à sociedade: “Nosso objetivo é promover mudanças, atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento da nossa região. Mas tudo isso só será possível se aprimorarmos conceitos e valores, com base no debate das ideias, na construção do diálogo e na aproximação do governo com a população”, explicou.

