2º Edição da Ação Cidadã Campo Grande acontece neste sábado no Vida Nova II

A Subsecretaria de Defesa dos Diretos Humanos, em parceria com secretarias municipais e entidades, realiza no próximo sábado (11) a II Edição da Ação Cidadã Campo Grande pelos Direitos Humanos. O evento que irá ofertar mais de 50 serviços e atividades sem custo algum à população acontece na Escola Municipal Nerone Maiolino, que está localizada na Rua Maraú, s.n., Vida Nova II. O início é às 8 horas e o término às 15 horas.

Subsecretário de Defesa dos Diretos Humanos, Ademar Vieira Junior, explica que a “Ação Cidadã Campo Grande pelos Direitos Humanos” objetiva levar aos cidadãos serviços que muitas vezes a população carente tem mais dificuldade em utilizar.

“Todos os serviços que estamos levando são ofertados nas nossas secretarias, fundações e agências. Entretanto, muitas vezes, este cidadão tem dificuldade em usar o serviço por não saber onde procurá-lo ou não ter condições de ir até ao local onde ele é oferecido. A ação tem como objetivo resolver essas questões e facilitar a vida da comunidade”, explica.

Assim como já divulgado anteriormente, a Ação Cidadã Campo Grande pelos Direitos Humanos irá percorrer as setes regiões de Campo Grande. A primeira aconteceu no bairro Dom Antônio Barbosa e agora chega ao Vida Nova II e região.

Serviços

Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a ação vai atender a população fazendo o Cadastro Único do SUAS para os moradores poderem participar de programas sociais, como o Bolsa família, por exemplo.

Já a Secretaria Municipal de Saúde irá cadastrar as pessoas no Cadastro Único de Saúde (SUS) de modo que todos possam usufruir dos diversos serviços oferecidos em postos de saúde. Haverá ainda palestras e vacinação. O CCZ vai levar pets para serem doados para a população.

A Secretaria Municipal de Educação estará na ação com o Programa Brasil Alfabetizado, que é voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Além disso, a secretaria vai estar com a Central de Matrículas fazendo pré-matrículas da REME e tirando dúvidas da comunidade.

A Subsecretaria de Políticas Públicas para a Mulher participa com orientações quanto à violência contra a mulher. Será entregue panfleto informativo sobre onde denunciar e haverá também Oficina de Flores como capacitação para geração de renda.

A Fundação Social do Trabalho vai fazer encaminhamento para o mercado de trabalho.

A Subsecretaria Municipal da Juventude também vai cadastrar jovens para participarem de curso de capacitação para o primeiro emprego.

Já a Fundação Municipal de Esporte vai levar atividades e oficinas de lazer e recreação para as famílias.

Enquanto que a Agência Municipal de Transporte e Trânsito vai levar palestras sobre o trânsito e o Clube do Setinha: Pedestre a trilha segura na Cidade Morena.

A Agência Municipal de Habitação cadastrará moradores da região que não foram contempladas em programas habitacionais e também buscar acordo com os inadimplentes para regularizar os débitos.

O Procon Municipal, em parceria com o Procon Estadual, vai levar informações sobre direitos dos consumidores.

Todas as atividades vão contar com apoio da Unigran que vai estar presente com acadêmicos dando suporte a triagem dos serviços.

Endereço

O evento acontece na Escola Municipal Nerone Maiolino, que está localizada na Rua Maraú, s.n., Vida Nova II. O início é às 8 horas e o término às 15 horas.