2ª rodada da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica termina neste sábado

A equipe Tupinambótica 4 (nível 1), da Escola do Sesi de Corumbá, conseguiu avançar à 2ª rodada da etapa estadual da OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), que começou nesta sexta-feira (25) e termina neste sábado (26), no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco. Ao todo, 13 equipes das escolas do Sesi participam da competição que definirá os representantes de Mato Grosso do Sul na etapa nacional, que será realizada no mês de novembro em Curitiba (PR).

Na manhã desta sexta-feira, foi realizada a primeira etapa do nível 1, que teve a participação de 13 equipes, sendo as nove primeiras classificadas para a 2ª rodada da etapa estadual da OBR. A equipe Tupinambótica 4, da Escola do Sesi de Corumbá, ficou em 8º lugar e participa neste sábado (26/08) da 2ª rodada, enquanto a equipe Lego Jedi Mixers (nível 1), da Escola do Sesi de Campo Grande, terminou a prova em 10º lugar, encerrando sua participação na etapa estadual da OBR.

Na avaliação da gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, é uma satisfação muito grande participar do evento. “Para nós, Sesi, é um presente ser parceiro não só para sediar o evento, como também tendo times participando. Representa o empenho dos nossos professores e dos nossos alunos com essa robótica que já é interdisciplinar do primeiro ao nono ano e no ensino médio. Então hoje o Sesi de Mato Grosso do Sul ter 13 times na etapa estadual representa um trabalho que estamos construindo”, afirmou.

Ela ainda disse estar confiante para as demais rodadas da competição. “A expectativa é muito grande. Lógico que vamos brigar com equipes que tem know-how de muitos anos, mas estamos confiantes para conseguirmos representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional”, completou. Já o professor Amaury de Castro Júnior, que leciona na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e é o coordenador da OBR no Estado, destacou que ao todo são 48 equipes competindo no torneio.

“Em 2012, quando Mato Grosso do Sul participou da OBR pela primeira vez, foram 10 equipes representando o Estado. Então é algo que está crescendo bastante. A competição estimula os alunos ao trabalho em equipe, então ficamos muito felizes por todo o apoio que estamos recebendo, porque tudo isso vai impactar positivamente na educação do nosso Estado”, ressaltou Amaury Júnior.

Para o professor Carlos Roberto Leão Campos, da Escola do Sesi de Corumbá, foi uma surpresa passar para a segunda rodada. “Achei o nível muito difícil, com uma ‘pista’ muito diferente da etapa regional. Percebemos algumas dificuldades, alguns imprevistos, mas já deu certo hoje e com certeza estamos muito felizes, porque já estávamos satisfeitos só por participar da etapa estadual”, disse.

Representando a equipe Tuminambótica 4, o aluno Paulo Henrique Almeida da Silva nem acreditava que terminou a 1ª rodada em 8º lugar. “Achei muito difícil, no começo o sensor do robô não estava reconhecendo o obstáculo da pista e isso me deixou bem nervoso, mas depois pude consertar esse problema. Já estava feliz só por ter sido classificado para participar a etapa estadual, mas agora que vou para a segunda rodada estou mais feliz ainda”, comemorou.

Já o professor César Henrique Zanatto, da Escola do Sesi de Campo Grande, acredita que os alunos que participaram da primeira rodada já são vencedores. “Ano que vem com certeza vamos participar novamente. Essa é a primeira vez que estamos participando da OBR e fiz questão que todos os meus alunos participassem da competição para sentirem o clima. Já valeu a experiência”, afirmou.

A Olimpíada Brasileira de Robótica é um dos torneios científicos brasileiros que se utiliza da temática da robótica e tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. A competição destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada dos ensinos Fundamental e Médio ou técnico em todo o território nacional e é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos.

A primeira rodada da etapa estadual foi realizada no período matutino, com provas nas “pistas” fornecidas pela organização da OBR. Nessas pistas foram colocados obstáculos com diversos níveis de dificuldade, sendo que a prova e a pista simularam um ambiente de resgate de vítimas em que o robô teve de se deparar com obstáculos simulando escombros e fumaça. “O objetivo foi fazer com que os alunos testassem seus conhecimentos em informática, programação e robótica ao participarem das fases da olimpíada”, detalhou Amaury de Castro Júnior.

Nesta sexta-feira, no período vespertino, ainda será realizada a 1ª rodada do nível 2, com a participação de 35 equipes, que terão três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação, sendo que se classificam 27 equipes para a 2ª rodada. Já no sábado (26/08) a competição recomeça às 8h30 com a 2ª rodada do nível 1, que terão três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação e quando se classificarão seis equipes para a rodada final, enquanto às 10 horas terá início a 2ª rodada do nível 2 com três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação e que classificará 18 equipes para a rodada final.

Às 13h30 tem início a rodada final do nível 1 com três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação, enquanto às 15 horas começa a rodada final do nível 2 com três partidas em três pistas distintas com mesma pontuação. Às 17h30 será realizada a cerimônia de premiação e o coordenador local anunciará os selecionados para a etapa nacional da OBR 2017, a ser realizada nos dias 7 a 10 de novembro em Curitiba (PR).

