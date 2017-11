2ª Feira da Empregabilidade oferta vagas de trabalho para jovens em Campo Grande

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, realiza no dia 16 de dezembro, a 2ª edição da Feira da Empregabilidade e a entrega dos certificados para os alunos que concluíram os cursos oferecidos pelo programa Telecentro da Juventude. A previsão é de que mais de 100 estudantes recebam o diploma na formação de Secretariado Executivo, Departamento de Pessoal e Tecnologias.

Na primeira edição, empresas que centralizam vagas para estágios e empregos participaram do evento e garantiram as oportunidades para os jovens buscarem uma colocação no mercado de trabalho. A intenção da Subsecretaria é ampliar o número de parceiros que desejam contratar jovens qualificados para compor o quadro de funcionários.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que há mais de 217 mil jovens em Campo Grande com idade entre 15 e 29 anos, e muitos deles não possuem condições ou tempo para levar o currículo ou participar de uma concorrência para a vaga. “A maioria dos jovens precisa de estímulos para encontrar as oportunidades e alcançarem uma vida melhor. É isso que fazemos. Abrimos as portas para que os parceiros possam oferecer os serviços em um só lugar”, disse o subsecretário de Políticas para Juventude do município, Maicon Nogueira.

Durante a primeira feira, entidades como o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e a Skill Recursos Humanos realizaram o cadastro dos jovens que participaram dos cursos do Telecentro da Juventude e também das pessoas que estavam no evento.

De acordo com a assistente de Atendimento às Empresas do CIEE, Silvia Malissi, no primeiro evento, o órgão realizou 30 cadastros e encaminhou 15 jovens para entrevistas a uma vaga no mercado de trabalho. “Para nós é muito importante participar desses eventos e cumprir com o papel do CIEE que é o de realizar o cadastro e o encaminhamento dos jovens. Já para eles é relevante ter as oportunidades ampliadas”, destacou Silvia. A Skill também realizou o cadastro de cerca de 70 currículos dos jovens e adultos que estavam presentes no dia.

A qualificação profissional dos jovens vem de encontro com a demanda dos empresários e a necessidade de ter conhecimento específico para atender as mais variadas áreas das empresas. A criação dos cursos de formação e capacitação tem mostrado aos jovens a importância de se destacar no mercado, por meio do aprendizado.

A Subsecretaria Municipal está abrindo as portas para que as empresas possam realizar o cadastro dos estudantes, e disponibilizar vagas aproveitando todo o conhecimento adquirido por eles para que possam iniciar ou mudar de profissão. Os interessados devem entrar em contato com a Subsecretaria para obter mais informações de como proceder.

“Estamos buscando empresas parcerias ligadas à área de trabalho e emprego para que possam realizar o cadastro ou as entrevistas com os jovens. Sabemos que o mercado está necessitando de mão de obra especializada e os jovens estão com vontade de se profissionalizarem”, disse o relações institucionais e responsável pelo evento, Carlos Roboton.