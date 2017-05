2ª etapa da Copa Acrissul de Laço Comprido acontece neste fim de semana

Entre os dias 5 e 7 de maio (sexta-feira, sábado e domingo), o Parque de Exposições Laucídio Coelho recebe a 2ª etapa da Copa Acrissul de Laço Comprido.



O evento reunirá cerca de 400 laçadores, formando, aproximadamente 60 equipes que disputarão entre as cinco categorias: coringa, bandeira, mirim, amazonas e amazonas mirim. Além de participantes do Mato Grosso do Sul, esta 2ª etapa receberá laçadores de Mato Grosso, São Paulo e Paraná.



Os competidores disputarão pelas vagas na grande final, que acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de outubro, além de 18 mil reais em prêmios.



Segundo Fabio Araujo, organizador da Copa Acrissul, este é o segundo ano que a associação promove o evento. “Já fazia cinco anos que não tinha mais Laço Comprido no parque, mas com a nova administração o Dr. Jonatan Barbosa nos convidou para somar na diretoria e voltar com o Laço aqui”, conta.

