2ª edição do Estação Cultura traz cover de Michael Jackson e árvore falante no sábado

A segunda edição do projeto “Estação Cultura” está cheio de novidades. A programação para o próximo sábado (6) inclui apresentação de banda de rock and roll, cover de Michael Jackson e uma conversa sobre sustentabilidade com a “Árvore Falante” para crianças e adultos.

Nesta edição, as apresentações terão início às 15 horas e são encerradas somente às 19 horas, na Plataforma Cultural, localizada à Avenida Calógeras, 3.015, na Esplanada Ferroviária.

De acordo com a superintendente de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Renata Leoni, em cada edição do “Estação Cultura”, o objetivo é oferecer diferentes formas de arte e entretenimento para que a população campo-grandense vivencie novas experiências.

“A cada mês vamos aperfeiçoar nossa programação, com atrações diferentes, músicas de diversos estilos e outros diferenciais. Nesta edição, por exemplo, vamos dar início às programações a partir das 15 horas, pois sabemos que pela manhã muita gente trabalha e acaba perdendo as atrações”, considera Renata.

Uma das novidades desta edição é o caminhão que traz uma árvore de 2 metros de altura, 14 troncos, olhos, boca e conversa com o público. A principal mensagem da árvore, que inclusive é feita à base de material reciclável, é sobre a importância de cuidarmos do meio ambiente.

“Falamos para crianças e também para os pais que o meio ambiente pede socorro e sobre a importância da água. Nós circulamos todo o Brasil interagindo com o público para que este despertar sobre o planeta ocorra”, explica Sérgio Lopes, proprietário da árvore falante.

Quem prestigiar o evento poderá participar, entre todas as atividades, de roda de viola e contação de história com alunos do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos (Ismac). Assim como ocorreu na primeira edição do Estação, também haverá aula de dança de salão, artesanato, gastronomia regional, exposição de carros antigos, feira de antiguidades, além da apresentação do grupo de dança Coletivo Hip-Hop, recreação infantil e outros. A abertura ficará por conta da Banda Municipal de Campo Grande.

