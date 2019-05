2ª edição do Diálogos de Cidadania debate Cidadania e Direitos

Campo Grande (MS) – Com o tema “Vamos falar sobre Cidadania e Direitos”, a Subsecretaria Especial de Cidadania (Secid), realizou a 2ª edição do Diálogos de Cidadania. O evento faz parte do Programa MS Cidadão, criado com o objetivo de realizar encontros mensais para a discussão de direitos civis, políticos e sociais, no contexto das políticas públicas representadas pela Subsecretaria.

A palestra do evento foi ministrada pelo professor e advogado Ben-Hur Ferreira, que reforçou a importância da Constituição Federal na construção de uma sociedade justa e igualitária, uma vez que o Estado democrático e a democracia são a paz da vida. “Precisamos falar de pluralidade, a gente tem que mostrar para as pessoas que a cidadania é uma coisa positiva, tem a ver com direitos e deveres, com dignidade, com respeito. As pessoas acham que direito e cidadania são direitos humanos, é você não cobrar de uma maneira dura quem prática crimes, ao contrário a gente quer que a pessoa atue dentro da lei, precisamos falar mais e convencer as pessoas de que cidadania só faz bem porque trata as pessoas com respeito, eleva a figura do ser humano”, ressalta o professor.

A 2ª edição do Diálogos de Cidadania reuniu servidores da Subsecretaria de Cidadania, da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, da Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena, da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT, da Subsecretaria para a Promoção da Igualdade Racial, a Subsecretária de Políticas para Mulheres de Campo Grande, Carla Stephanini, além de representantes de segmentos e movimentos sociais.

Após a palestra vou realizada uma roda de conversa entre os participantes do evento. Momento de troca de experiências e relatos de como o exercício da cidadania interfere diariamente na vida das pessoas.

Quem quiser enviar sugestões de temas para o projeto Diálogos de Cidadania pode encaminhar para o e-mail: cidadania@segov.ms.gov.br

Texto e Fotos: Jaqueline Hahn Tente – Subsecretaria de Cidadania (Secid-MS).