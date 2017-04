Em mês de denúncias nacionais de violência contra mulheres, Campo Grande recebe caminhada pela Paz

A iniciativa faz parte da Campanha Mulher Brasileira em 1º lugar, projeto inédito no Brasil, que objetiva reforçar as estratégias no combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres / Divulgação

Com o intuito de levar informação acerca da complexidade do cenário atual da violência contra as mulheres e dar maior visibilidade às questões relativas aos direitos humanos da Mulher, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de Violência Doméstica, idealizou a 2ª Caminhada Pela Paz – Mulher Brasileira – Todos emPENHAdos contra a violência. O evento será realizado no dia 28 de abril, às 16h, no centro de Campo Grande-MS.

A iniciativa faz parte da Campanha Mulher Brasileira em 1º lugar, projeto inédito no Brasil, que objetiva reforçar as estratégias no combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres, por meio de ações e projetos que sensibilizem a sociedade para uma necessária construção de uma cultura de paz, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. A ação foi desenvolvida em consonância à Campanha Nacional Justiça pela Paz em Casa, movimento idealizado pela Ministra do STF Cármen Lúcia.

De acordo com a juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Jacqueline Machado, a razão da caminhada é para dar visibilidade para esse tema porque 52% das mulheres agredidas ainda não denunciam. “E se elas não denunciam é porque nós precisamos falar muito ainda sobre essa violência. A caminhada é para chamar atenção, para dar visibilidade, é para dizer nós não queremos mais e não podemos mais deixar isso acontecer. As nossas filhas, as nossas mães, as nossas irmãs não merecem um mundo assim. Nós percebemos que a cada campanha que fazemos aumentam as denúncias, porque a mensagem chega até aquela mulher que está em dúvida, com medo, que não sabe se vai denunciar ou não, ou que por uma série de outras situações não chegou até nós. Por isso precisamos do auxílio possível de todos os parceiros, porque ações como esta encoraja as mulheres que não denunciam também a denunciar. E também de certa forma faz com que os agressores entendam que não é mais uma atitude que a gente possa aceitar, que a população está contra isso”, ressaltou a juíza Jacqueline.

Trajeto – A Caminhada da Paz – Mulher Brasileira tem saída programada às 16 horas com concentração e saída na Rua da Paz, em frente ao Fórum de Campo Grande, seguindo pela Rua Dom Aquino até a Rua 14 de Julho, com encerramento e concentração final no Centro Integrado de Justiça, situado na Rua 7 de Setembro.

A Casa da Mulher Brasileira está situada na Rua Brasília, s/nº, Jardim Imá, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para informações ligue (67) 3304-7559 e o disque-denúncia é pelo número 180, com ligação gratuita e garantia de anonimato.

Serviço:

2ª Caminhada Pela Paz – Mulher Brasileira – Todos emPENHAdos contra a violência

Data: 28/04/2017, com saída às 16h

Trajeto: saída do Fórum Heitor Medeiros, na Rua da Paz, nº 14, até o Centro integrado de Justiça (CIJUS), na Av. Calógeras esquina com Rua 7 de Setembro e 26 de Agosto, Centro, Campo Grande-MS.

