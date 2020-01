Chico Ribeiro

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2020/01/24.01.20-TEMPO-FDS.-PORTAL.mp3

Campo Grande (MS) – Previsão do Tempo com a especialista em meteorologia do Cemtec/Agraer Franciane Rodrigues, para este final de semana.

MS no Rádio – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)