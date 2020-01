Reinaldo Azambuja recebe procurador-geral do MPT

Campo Grande (MS) – Em visita a Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (20), o procurador-geral do Ministério Público do Trabalho (MPT), Alberto Bastos Balazeiro, se reuniu com o governador Reinaldo Azambuja para tratar sobre a Medida Provisória (MP) 905 – que instituiu em novembro de 2019 o Programa Verde e Amarelo e alterou a legislação trabalhista no Brasil. O encontro foi realizado na governadoria.

Segundo o procurador-geral, o ponto central da reunião foi o debate de artigos da MP que “prejudicam Estados e empresas nas relações de trabalho”. Balazeiro percorre o País em busca de apoio contra a MP editada pelo Governo Federal. MS foi o décimo estado visitado por ele.

Também participaram do encontro o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em Mato Grosso do Sul, Nery Azambuja; a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado (MPT-MS), Cândice Gabriela Arosio; e a procuradora do trabalho do MPT-MS, Simone Beatriz Assis de Resende.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro