29 – Programa “MS no Campo”

Entre os destaques a ação da Agraer no município de Ivinhema, onde pequenos produtores do garantem renda de R$ 10 mil/ano com produção de urucum. Lá a Prefeitura e os agricultores comemoram o fechamento da safra com a colheita de 300 toneladas.

O ouvinte vai conferir ainda todas as informações sobre o Distrito Verde de Navirái. Outra iniciativa da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), fruto da idealização e trabalho do engenheiro agrônomo Ronaldo Botelho, que está mudando a realidade de vida de 34 famílias agrícolas do município.

O “MS no Campo” traz ainda os detalhes sobre o edital de seleção dos empreendimentos da agricultura familiar para a distribuição dos 3.200 kits-feira que foi prorrogado até dia 30 de outubro; agenda rural, entre outros assuntos.

A produção, reportagem e apresentação é da jornalista Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Bloco 01

Bloco 02

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)