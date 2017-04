29 pessoas são detidas durante protestos em Paris após resultado da eleição

A polícia da França disse que seis policiais e três manifestantes foram feridos na noite de domingo, enquanto ocorria a apuração do primeiro turno da eleição presidencial do país. Na manhã de hoje, a polícia afirmou que 29 pessoas foram detidas durante os protestos na Praça da Bastilha.

Manifestantes acenaram com bandeiras vermelhas e cantaram "Não a Marine e não a Macron!", após os resultados indicarem que o centrista Emmanuel Macron e a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, avançaram ao segundo turno da eleição.

Cerca de 300 pessoas se reuniram em um protesto pacífico na Praça da República, também com bandeiras vermelhas e com algumas tochas. Alguns cantavam "queimem seus títulos de eleitor", em protesto contra o resultado. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários