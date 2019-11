Relação dos 940 Acordos Diretos em precatórios é publicada no Diário Oficial

A edição nº 10.026 do Diário Oficial do Estado (DOE) publicou a síntese da relação dos Acordos Diretos em precatórios celebrados junto à Câmara Administrativa de Solução de Conflitos da Procuradoria-Geral do Estado (Casc/PGE).

Dos 1.006 Acordos Diretos solicitados foram efetivados 940, isso porque o restante dos pedidos teve problema em algum momento das etapas necessárias, como por exemplo: desistência do credor no decorrer do procedimento e/ou antes da homologação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), créditos cedidos a terceiros, não ter crédito com o Estado e alguns precatórios já liquidados ou em liquidação pagos na ordem cronológica.

Com o edital que começou em maio (deste ano) e terminou em setembro (com as assinaturas), a economia gerada para o Estado foi de R$ 16,8 milhões.

Todos os processos assinados foram encaminhados ao TJMS que é o responsável legal pela homologação dos Acordos Diretos e efetivação dos pagamentos.

O Governo do Estado e a PGE analisam a possível abertura de mais um edital ainda em 2019.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Internet