26 – Programa “MS no Campo”

Entre os destaques estão os investimentos do Governo do Estado no município de Corumbá e a inauguração do frigorífico Caimasul, considerado o maior do Brasil para o abate de carne de jacaré. A unidade deve produzir 400 toneladas de carne desossada anualmente e milhares de peles para os mercados norte-americanos e asiáticos.

O ouvinte vai conferir ainda que Mato Grosso do Sul agora faz parte do Plano Agro Mais, criado com o objetivo de incentivar a competitividade do agronegócio brasileiro. A iniciativa é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O “MS no Campo” traz ainda informações sobre como participar do Curso Online de “Boas Práticas Agropecuárias”; dicas de segurança em áreas rurais, com a delegada da Polícia Civil, Sidnéia Tobias; detalhes sobre a participação do Governador Reinaldo Azambuja na reunião ordinária do Condel em Brasília; agenda rural, entre outros assuntos.

A produção é das jornalistas Katiuscia Fernandes e Lívia Machado, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

