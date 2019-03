Instabilidade permanece em todo Estado nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – Mato Grosso Sul deve manter o tempo instável nesta quinta-feira (14.03), as áreas de instabilidades persistem em todo Estado. Em todas a regiões, o dia será de tempo nublado com pancadas de chuvas. As regiões sudoeste, sul e sudeste do Estado poderão ter trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar no Estado poderá variar entre 50 % a 100 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20 °C a 32.

Campo Grande tem máxima de 30ºC e mínima de 22ºC. O dia amanhã com céu entre nuvens, mas no período da tarde deve chover. A umidade relativa do ar na Capital ficará entre 90% e 61%.

Ponta Porã tem previsão de chuva para qualquer hora do dia, podendo acumular 20 mm. As temperaturas variam entre 19ºC e 29ºC. Segundo Cemtec/MS, a variabilidade deve permanecer pelos próximos dias. Vejam mais previsões no mapa.

Beatricce Bruno – Subsecretaria da Camunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues