Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul será o primeiro estado do país a receber o Sistema Nacional da Juventude (Sinajuve). Que tem como objetivo promover a transversalidade das ações, projetos e programas destinados à população jovem. O Subsecretário Estadual de Políticas Públicas para Juventude, Ian Leal, explica a importância do sistema e como os municípios podem aderir.

Ascom Secid